『【限定1点】AirPods Pro 第1世代 箱・説明書ほぼ新品！動作確認済み【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 17時 13分に出品され04月02日 17時 13分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【在庫一点限り】



■ 商品のポイント



● 商品名：AirPods Pro（第1世代）

Apple純正の高品質イヤホンです。

ノイズキャンセリング機能で音楽や通話に集中でき、外部音取り込みモードも搭載しています。



● 使用期間：3年

別のイヤホンを購入したため、最近は使っていません。使用頻度はそこまで多くなく、全体的に良好な状態です。



● 状態

・動作確認済み：ペアリングも充電も問題なく使用できます。

・ケースには小傷がありますが、イヤホン本体は目立つ傷もなく綺麗な状態です。

・箱や説明書は新品同様！大切に保管していたので、ほぼ購入時の状態です。



● 付属品

純正ケース、イヤーチップ（未使用品含む）、充電ケーブル。必要なものは全て揃っています。



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■ このイヤホンの魅力



・ノイズキャンセリング機能でクリアな音質

雑音をしっかりカットし、快適に音楽や通話を楽しめます。



・箱と説明書が新品同様で付属品も完備

届いたその日からすぐに使える安心感！付属品も全て揃っているので、新しいイヤホンを使う感覚でお楽しみいただけます。



・お手頃価格で手に入る1点限りのチャンス

この出品は1点限り。同じ条件で手に入れるのは難しいかもしれません。



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■ 注意事項



・ケースに小傷がありますが、使用には全く問題ありません。中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。

・値下げ交渉はお断りしておりますので、コメントいただいても削除対応となります。

・購入前にご質問があればお気軽にコメントしてください。



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■ 最後に…



このイヤホンはとても気に入って使っていましたが、買い替えに伴い出品しました。状態も良く、これからも長く使える商品だと思います。少しでも興味がある方はぜひご検討ください！



早い者勝ちです！ご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし