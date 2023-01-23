『茶道具 楽吉左衛門 九代了入作 黒楽茶碗 銘「曙」 極め箱 M R8071【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 40分に出品され03月20日 01時 40分に終了予定です。即決価格は19,032円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
a187 黒灰器 松楽 茶道具 古物
¥ 7020
未使用 吸物椀 5客揃 金彩波に紅葉蒔絵 懐石道具 越前塗 高仙才 黒塗
¥ 12675
未使用 茶道具 秀斎作 三友棚 三千家好み 梅蒔絵 共箱
¥ 12000
青い目のサクラビスク お着替え付き
¥ 11245
【本物保証】金城次郎 海老魚紋壷(海老1魚2）共箱 人間国宝 壷屋焼 ｈ21㎝超
¥ 16400
瓢箪 漆塗り こげ茶色 四色、五瓢箪 置き物 ひょうたん ★中古品（良好）
¥ 7644
「白瓷（白磁）瑞亀」の香炉／西川實
¥ 8667
屏風 小倉山紅葉図 四曲一隻 フランクリン画廊
¥ 30333
からくり箪笥・【新品・未使用】からくり三段・四ツ引箪笥(加賀梅彫り)
¥ 12870
軽井沢彫 伝統工芸品 皇室で調度品使用
¥ 24035
銀盃 純銀 1000の刻印有 94g 東京都知事拝領の永年勤続記念品 シルバー
¥ 10075
2023年 トランプ銀貨 プルーフ銀貨
¥ 10399
古伊万里 鳳凰 唐草 冨貴長春 ニュウ 窯傷あり 色絵付 草花文様
¥ 10834
Ｓ４８２ 水指 『膳所焼』『瓢箪形』『淡海ぜぜ 陽炎園』 共箱 茶道具
¥ 11050
陶芸家 人間国宝 金城次郎 壺屋焼 ぐい呑 海老 琉球 沖縄 やちむん 共箱
¥ 15000
①お膳 箱膳 お祝い 5膳セット 漆器 10個 年代物 昭和 希少 コレクション
¥ 31083
山本長左 作 九谷焼 染付 花唐草文 花瓶 高さ約20.5cm
¥ 10140
純銀 137.8g 日本製 金属工芸品 フォロワー100突破記念価格！
¥ 12333
落札価格19032円
168 入札履歴
終了
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