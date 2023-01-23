『茶道具 楽吉左衛門 九代了入作 黒楽茶碗 銘「曙」 極め箱 M R8071【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 40分に出品され03月20日 01時 40分に終了予定です。即決価格は19,032円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きさ 高さ約7.5cm 幅約12㎝



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