『★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 YAMADA (No.8617)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 12時 04分に出品され04月19日 12時 04分に終了予定です。即決価格は10,300円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格10300円
111 入札履歴
終了
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