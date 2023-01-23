『T-fal ティファール エスプレッソ セット8【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 04時 41分に出品され05月08日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ティファール（T-fal）の、「インジニオ・ネオ エスプレッソ セット8」です。



新品未開封品で、ガス火対応（IH非対応）になります。未開封のまま、ビニール袋で包んで発送します。なお、軽微な傷や凹みがある場合がございますが、購入時からのためご容赦ください。



最安値出品のため、値下げは致しかねます。

よろしくお願いします。



L16399 ティファール T-fal インジニオネオ エスプレッソ セット8 ガス火対応 IH非対応

ブランド：T-fal



販売メモ 1027pb50 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ティファール