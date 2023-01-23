『ダッパーズ シングルライダースジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 36分に出品され03月16日 01時 36分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩40身幅48着丈56袖丈61

多少の着用感あります。

綺麗な状態で裏地は、毛玉もありません。

かっこいいの一言です。

サイズ36. LOT1274

中古に理解ある方のみ購入して下さい。

画像をよく見て判断お願いします

返品はいかなる場合でも受け付けません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダッパーズ シングルライダースジャケット