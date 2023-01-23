『ゴルフクラブ メンズ ゴルフセット ワンサイダー ツルヤ 初心者 D0467【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 47分に出品され04月15日 19時 47分に終了予定です。即決価格は10,322円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#NTGのゴルフ



【メーカー】OEN SIDER ASAHI LYNX PARALLAX

【性別】 男性

【利き腕】 右

【シャフト】カーボン スチール

【番手】1W.5W.7W.9W.3.4.5.6.7.8.9.P.S.パター14本



○ドライバー1W OEN SIDER NS TSURUYA

ロフト： 11°

フレックス：R



○フェアウェイウッド 5W 7W 9W ASAHI Totr-Z

ロフト： 18° 21° 25°

フレックス：R



○アイアン3.4.5.6.7.8.9.P.S LYNX PARALLAX

シャフト：カーボン

フレックス：R



○パター

シャフト:スチール



○キャディバッグ PRGR

若干のスレ、ほつれありますが強度に問題無くまだまだお使いいただけます。状態はお写真にてご確認お願いします。

おまけ程度です。ご了承下さい。



【外観状態】

☆通常使用に伴う擦り傷、小傷等はございますが、プレーに影響を及ぼすような欠陥などはなく、まだまだお使い頂けます。

☆グリップもそのままご使用頂けますが、気になるようでしたら交換をお願いします。

☆画像にてご判断ください。



【その他】

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解お願い致します。

※すり替え等防止の為、返品、交換等はお受けしておりませんが、受け取り評価前に使用できないような欠陥がありました場合は、誠実に対応させて頂きます。





セット内容···フェアウェイウッド,アイアン,キャディバッグ,パター,ドライバー



セット本数···14本

D0467 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワンサイダー