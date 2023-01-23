『coach コーチ ショルダーバッグ T7 黒 レザー フルグレインカウハイド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 22分に出品され03月15日 06時 22分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️メンテナンス・クリーニング済み⭐️



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♡商品♡

コーチ ショルダーバッグ T7 バックパック 2way フルグレインカウハイド ブラック レザー イタリア製 4923 カウハイド 自立可能 COACH 本革 黒 肩かけ可能 シンプル オシャレ 本物保証 鑑定済 スピード発送 匿名配送



■カラー：ブラック 黒

■素材：カウハイド 本革

■サイズ：

高さ27

幅30-18

マチ11

ハンドル高さ27





※素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。

■付属品:無



■購入元: 大手リユースストア

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



✨状態✨

角擦れ小

A

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。



★メンテナンス内容★

・素材別に専用クリーニング溶剤でのクリーニング



⚠️色味について

掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。

⚠️商品返品について

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⚠️こちらの商品は新品ではなく中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。

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メンズ レディース ブランド オシャレ

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管理番号1016P036-2 T7

1023

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ coach

コーチ ショルダーバッグ

T7

黒 レザー フルグレインカウハイド