『VISION EARS Erlkönig 取替フェイスプレート（金）付【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 08時 49分に出品され04月09日 08時 49分に終了予定です。即決価格は152,100円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vision Ears（ヴィジョンイヤーズ）のErlkönig（エルケーニッヒ）です



魔王の愛称でいまだに人気が高く、特別に愛されている機種です。定価は60万円程度で、終売しています



以前、ドライバーに一部不良があったため今年の3月に本社に左右共にお送りしドライバーの交換、動作チェックを行ってもらっておりますので中身は新しい状態です



シルバー製の筐体でずっしりとした重みがあり、銀筐体ならではの解像度が高いながらどっしりとした音を奏でてくれます。フェイスプレート下のスイッチを切り替える事で4種類の音色（1: Powerful Base 2: Moderate Bass 3: Super High 4:Forward Mids）を楽しめる事も特徴です。私は1のみ使用していました



フェイスプレートは取替可能で、オリジナルは銀色のものですが、それに加えて金色のプレートもお付けします。気分やケーブルの色に合わせて交換を楽しんで頂ければと思います。取替プレートは人気で今はそれぞれ売切のようです。これはドイツのVision Ears本社に問合せ購入したもので、約3万円しました



Vision EarsはPhoenixを始め人気の機種を多数輩出するドイツの人気イヤホンメーカーですが、本機は特に人気が高く、そのデザインもあって熱狂的なファンも多いように思います。フリマでもたまに出品されていますが、欲しいと思われている方は是非この機会にご検討ください



本機は元々はデモ機で、ケーブル等は付属していませんが写真の通りVision Earsの箱やケース等の付属品をおまけでお付けします（Phoenix用のものです）。



銀という金属の特性上傷や小さなドット傷はあるものと思います。全方向からの写真も付けておりますのでご確認ください。マットな仕上げのため鏡面加工のような傷の目立ち方はしないと思います。2pin受けも若干ゆるみを感じますがBrise AudioやPWAudioのケーブルを付けていて抜けてしまうような事はありませんでした。もしもpinが細めのメーカーがある場合は少しご注意ください。特に筐体の重みがあるためケーブルを持って引っ張るような事はしなければ問題はないと思います



私自身も思い入れのある機種なので出品を取り止める場合もありますのでご検討されている方はお早めにお願いします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり