『SILENT by DAMIR DOMA ダミールドーマ 三日月型変形バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 32分に出品され03月27日 21時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 御観覧いただきありがとうございます。



こちらSILENT by DAMIR DOMA ダミールドーマ 三日月型変形バッグでございます。

モード好きな方必見です！

下記商品詳細です。



商品詳細------------------------------------

color black

素材 キャンバス地

size 紐部分：73.0cm〜100.0cm

ファスナー長：75.0cm



メモ-----------------------------------------

・汚れや傷などはありません。

・リュックにもショルダーバッグにもなるので便利です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サイレントバイダミールドマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SILENT

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三日月型変形バッグ