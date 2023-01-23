『Lambda A++ 認定 電源ユニット ROG-THOR-【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 05時 58分に出品され04月29日 05時 58分に終了予定です。即決価格は19,695円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最新モデルが無音状態の中で脅威的な性能を発揮することを証明しました。

ROGヒートシンクが重要なコンポーネントを覆うことで、温度を下げて、騒音を減らします。

PWM制御を備えた135mmのAxial-techファンは、低騒音で熱を抑制します。

80 Plus Platinum認定を取得するために、100％日本製のコンデンサとその他の高品質コンポーネントで構築されています。

OLEDディスプレイは、リアルタイムで消費電力をモニタリングします。

表示を減らす 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>電源ユニット 商品の状態: 新品、未使用