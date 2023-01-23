『NIKE / コルテッツ レザー ブラック 28cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 03時 24分に出品され03月06日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・カラー : ブラック/ガムミディアムブラウン/セサミ/ホワイト

・サイズ : 28cm

・DM4044-002



ナイキ公式オンラインで購入しました。

1度外で履きましたが、綺麗な状態です。

自分にはあまり似合わないと思ったので、出品します。

よろしくお願いいたします。



メインカラー···ブラック

モデル名···CORTEZ

モデル···LEATHER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

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コルテッツ

レザー

ブラック

28cm