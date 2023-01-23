『【極美品】動作◎ ニコン Ai Nikkor 24mm F2.8 053【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 22時 54分に出品され05月12日 22時 54分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆プロ完全実写確認済み・翌日着・クリーニング済み☆



カビやくもり、傷の影響は逆光で撮影しないとわからないので

逆光での撮影結果を掲載しています。



【レンズ状態】



光学：カビ/くもり/バルサム切れ/傷なし

動作：油染みなし、絞り/ヘリコイドスムーズ、無限遠/ピントOK

フィルター：装着OK

外観：とても綺麗（写真参照）



✓ クリーンな撮影が可能

✓ 動作問題なし、快適な撮影





【スペック】



こんな写真が撮れる

https://flickriver.com/search/ai-s+nikkor+24mm+F2.8/



- 重量: 260g

- 最短撮影距離：0.3m



ニコンのAI Nikkor 24mm F2.8レンズです。1977年に発売され、今でも優れたマニュアルフォーカス広角レンズとして評価されています。



このレンズは、フレーム中央から周辺部まで非常にシャープな描写を提供します。また、他の同スペックのレンズと比較して、このレンズは周辺光量が多く、歪みが少ないため、シャープな画像が得られます



【セット内容】



・レンズ本体

・リアキャップ





【注意事項】



- 返品不可（動作確認済み）

- 撮影に影響ない微細な状態は記載省略

- 影響がわずかなものは「なし」と判断

- すべて主観で記載





【発送】



- ゆうパック利用（北海道/東北以外翌日着）

- 24時間以内発送、丁寧梱包

- 匿名配送希望はコメント下さい



【SONY ミラーレス用オプション】

+2,000円でEマウントアダプター（新品）セット可

※購入前にコメントでお知らせください



【理想的な購入者様】



- 中古品の特性をご理解いただける方

- スムーズなコミュニケーションが可能な方

- 即決可能な方を優先させていただきます

- 受取・評価を3日以内に完了できる方

- 商品詳細を十分にご確認いただける方



上記に該当しない方はご購入をお控えください。



※他でも出品中、早い者勝ちです！

※私の出品するレンズは、プロカメラマンにも気に入っていただいています。





サイズ...ニコンFマウント

焦点距離...19〜70mm

開放F値...2.1〜2.8

その他特徴...オールドレンズ、背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン