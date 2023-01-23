『BenQ XL2546K ゲーミングモニター 240hz ジャンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 12時 25分に出品され04月13日 12時 25分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ちらつきが酷く通常使用できないのでジャンクとして出品します。最後の画面見たいな揺れる感じがあります。

その他リモコン以外は使ってないので新品同様に綺麗です



３年ほど使用し画面や本体に細かな汚れや傷がありますが、目立つものはありません。



接続やボタン操作等に問題はありません。

説明書や付属物もそろっています。



修理や部品取りに利用できるかと思います。

ジャンクなので返品は不可です



モデル名...プロフェッショナルモニター

モニタータイプ...ゲーミングモニター

サイズ...24～29.9インチ

形状...平面型

表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

パネル種類...TNパネル

解像度...フルHD

リフレッシュレート...240Hz～

入力端子...DisplayPort1.2 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンキュー