『トリプルブラックNew Balance M1906NJ 27.0 ニューバランス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 09時 13分に出品され04月04日 09時 13分に終了予定です。即決価格は14,375円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規店で購入したM1906NJになります。

人気のトリプルブラック！

お探し方や買い逃した方はお早めにどうぞ！



2000年代のランニングシューズを象徴する「1906」を再構築したデザインモデル「1906 utility」の新色が登場。

シンセティックレザーとメッシュのコンビネーションアッパーに、モノクロームをモチーフとしたカラーを構成パーツごとに配置することで、まとまりを見せながらも機能的で存在感ある佇まいを表現。

N-ERGYとABZORBのハイスペックソールが快適な履き心地を提供。



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メインカラー···ブラック

モデル名···1906シリーズ

モデル_商品名···1906N

素材···レザー×メッシュ

生産国···その他アジア製

アジア生産国···ベトナム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ トリプルブラックNew

Balance

M1906NJ

27.0

ニューバランス