『シャープ 50型 液晶テレビ AQUOS LC-50U45 4K対応【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 10時 53分に出品され03月10日 10時 53分に終了予定です。即決価格は16,116円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 50型 液晶テレビ AQUOS LC-50U454K対応 HDR対応 2017年製

画面サイズ 50V型

画素数 3840x2160

HDR 対応

HDR方式 HDR10

LEDバックライトエッジ型LEDバックライト

画面分割 ○

搭載チューナー

地上デジタル数 3

BSデジタル数 3

110度CSデジタル数 3

録画・再生機能 録画機能外付けHDD

自動録画機能 ○

2番組同時録画 ○

ネットワーク

有線LAN○

無線LAN○

Bluetooth○

DTCP-IP ○

接続端子

HDMI端子4端子

ARC対応

USB端子1

PC入力端子D-sub15pin

サイズ・重量

幅x高さx奥行 1122x691x271 mm

重量 25.5 kg



【付属品】

テレビ本体、リモコン、電源コード



【状態について】

中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどはございます。

当方の主観となりますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。

現状問題なく動作確認できていますが、見落し箇所などあり場合がございますのでご了承下さい。

中古品である事をご理解頂ける方宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 46～52インチ