『正規品イブサンローランバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 11分に出品され03月16日 19時 11分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イブサンローランの正規品のバッグです。

鑑定済みです。

サイドのボタンが留まりません。

ビンテージ品です。

色はブラウンに近いです。

これからの冬の時期にちょうど良いお色です。

美品です。

ペット、喫煙者はいません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規品イブサンローランバッグ