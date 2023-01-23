『18A/W Supreme Plaid Front Zip Sweater【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 57分に出品され04月05日 11時 57分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supreme 18A/Wのジップニットセーターです。

キムタク着用色違いのアイテム。

この時期大活躍間違いなく、状態もかなり良好な古着です。

11月上旬から海外移住の為、今月中に売り切ることが目標です。皆様よろしくお願い致します。





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【ブランドの特徴】

Supremeはストリートファッションのアイコンであり、独自のデザインと高品質な素材で知られています。このセーターは、Supremeのスタイルを体現したアイテムです。



【デザインとスタイル】

マルチカラーのチェック柄が特徴的で、カジュアルなスタイルに最適です。ジッパー付きのデザインは、着脱が簡単で、さまざまなシーンで活躍します。



【快適な着心地】

ニット素材を使用しており、柔らかく快適な着心地を提供します。寒い季節にもぴったりのアイテムです。



- ブランド: Supreme

- サイズ: L

- 色: マルチカラー

- デザイン: チェック柄

- 素材: ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 18A/W

Supreme

Plaid

Front

Zip

Sweater