『【完全未開封品】ASUS モニター 31.5インチ WQHD 2560x1440【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 33分に出品され03月24日 18時 33分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 想定使用が変わり同サイズのゲーミングモニターを購入しましたので出品致します。お探しの方いかがでしょうか。



【商品概要】

VP32AQ 31.5インチ WQHD(QHD) 2560x1440 Eye Careモニター

※フルHD (1920 x 1080) ではありません。

IPSパネル 3辺フレームレス

モニタータイプ...PCモニター

サイズ...30インチ～

形状...平面型

表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

解像度...WQHD

リフレッシュレート...75～75.9Hz

入力端子...DisplayPort、HDMI

パネル種類...IPSパネル



【商品状態】

完全未開封品（新品）



※輸送中と思われる箱の外装のダメージがみられますが、写真の状態のまま伝票だけ新たに貼付し発送いたします。



⇒通常、内部は頑強な発泡スチロールで梱包されておりますので本体への影響はありません。

①左上部の折り目に破れこみがあります。（写真１枚目参照）

⇒透明テープにて補強します。

②箱の外装下部に黄色のバンドの食い込みが見られます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エイスース