『【イタリア製】DOUCALS /ビジネス/レザー/ダークブラウン/26.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 19時 36分に出品され05月09日 19時 36分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✈︎✈︎24時間以内の発送を心がけています。

✈︎✈︎✈︎丁寧な梱包を心がけております。

✈︎✈︎✈︎✈︎なるべく綺麗な商品を出品しています



( ＾∀＾)コメントなしで即購入歓迎です。



#鴨一堂メンズ 靴出品一覧になりますので、是非ご覧になってくださいね（╹◡╹）



☆DOUCALS デュカルス 外羽根 ビジネスシューズになります。



全体的に、目立つ傷、汚れ等無く、アウトソールも綺麗な良い状態の一足です。

ハーフラバーが貼られておりますので、耐久性が有り、滑りづらい仕様です。



風格のあるエレガンスと卓越したクラフトマンシップを組み合わたDoucals。



しなやかなレザーから成る定番のシェイプにハンドクラフトのディテールをプラスしたデザインが美しい。

履き心地も良く、始めから足に馴染んでくる感じ。



豊かな色合いがデュカルスのシューズの流行に左右されないルックスを完成しています。



◆素材:レザー

◆サイズ表記:41 1/2（26.5㎝相当）

◆カラー:ダークブラウン

◆全長:31㎝

◆最大横幅:9.8㎝

◆かかと高さ:2.3㎝

◆メイド イン ITALY



管理番号 Z8C0104 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【イタリア製】DOUCALS

/ビジネス/レザー/ダークブラウン/26.5cm