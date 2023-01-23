『Chinese New Year/Year of the Dragon 29cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 36分に出品され04月08日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・Nike WMNS Air Jordan 1 Low SE "Chinese New Year/Year of the Dragon 29cm



新品未使用品

ナイキオンラインショップで購入しました正規品

コレクション整理するため出品致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Chinese

New

Year/Year

of

the

Dragon

29cm