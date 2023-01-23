『リプロダクションオブファウンド ジャーマントレーナー 白 27.0 42【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 35分に出品され03月12日 17時 35分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REPRODUCTION OF FOUNDのジャーマントレーナー 27cmです。

1回の使用のみの美品になります。

お値下げ交渉承りますので気軽にご相談ください。



定番人気の本作。1980年代にかけてドイツ軍でトレーニングシューズとして採用されていたスニーカーの通称ジャーマントレーナー。



つま先保護で付けられたスエードが今やデザインとして確立されているキングオブミリタリースニーカーです。アッパーは、上質なイタリアンスエードレザーと、ソフトでしなやかなイタリアンナッパレザー、 ライニングとインソールは、ピッグレザーを使用しています。厚みのあるカップソールはミリタリーアイテムならではの機能性と履き心地を感じさせます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: リプロダクションオブファウンド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ リプロダクションオブファウンド ジャーマントレーナー 白 27.0

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