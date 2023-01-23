『ほぼ未使用 ルイヴィトン サックプラ クロス【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 09時 22分に出品され04月12日 09時 22分に終了予定です。即決価格は130,900円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年11月京都高島屋のルイヴィトンにて購入いたしました。



仕事上ほとんど使わずにいました。



使用の際もほとんどが車移動の為凄く綺麗なお品になっております。



バック購入時に一緒に購入したバンドー2本もお付けいたします。

バンドーは1本40,000円ほどなのでとてもお得だと思います。

ショルダーは一度も使用していませんので新品未使用です。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ほぼ未使用

ルイヴィトン サックプラ

クロス