『CELINE ホリゾンタルカバ キャンバス トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 29分に出品され03月03日 17時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入しましたが、私には少し大きかったので、出品します。

使用する予定だっので、保存袋等捨ててしまったので、

付属品はありません。



サイズ約：44*32*16cm

【注意事項】

※こちらは並行輸入品となります。

トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。



すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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