『90s VTG Knitted Bomber Jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 12時 57分に出品され03月25日 12時 57分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s VTG

Knitted Bomber Jacket



Size L

肩幅50cm

身幅54cm

着丈67cm

袖丈66cm





墨黒のような褪せた色味に、ボンバージャケットモチーフのシルエットが良いバランス。

ノーカラーのドライバーズニットのようなテイストでも着用いただけます。



コットンニットなので、3シーズン通して長く使って頂けるかと。



ビンテージ ヴィンテージ vintage

30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 00s

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等お好きな方にもおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

VTG Knitted

Bomber

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