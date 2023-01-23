『coombの配色切り替えワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 58分に出品され03月05日 14時 58分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 色 ブラック×グリーン×ベージュ

サイズ FREE

平置寸法 着丈115cm 身幅50cm

素材 綿100%

両サイドにポケットあり



2023年7月に正規オンラインストアで18,810円で購入しました。

配色がとっても素敵なワンピースで気に入っていましたが、夏物が増えてしまったのでクローゼット整理のため出品します。



出品者は身長155cmで足首丈です。



着用は数回でクリーニング済なので状態は綺麗ですが、Usedですので、ご理解いただける方よろしくお願いします。



畳みジワがつきやすい素材ですのでご了承ください。



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ coombの配色切り替えワンピース