『★値下げ★GUCCI ツイード テーラードジャケット メンズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 28分に出品され03月10日 23時 28分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



GUCCI

グッチ

ツイード

テーラードジャケット

メンズ



●素材 ウール100%



●サイズ 48

肩幅 約45cm

身幅 約50cm

着丈 約79cm

袖丈 約66cm

（素人採寸のため若干の誤差あり）



●付属品 なし



●発送の際にはコンパクトにしてお届けいたします。



⁂ お値下げ不可、即購入OKです ⁂



恐れ入りますが、購入のご検討前にプロフィールをご覧ください。



GUCCI

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ツイード

テーラードジャケット

メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

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