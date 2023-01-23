『レア美品！オークリー 2way ボストンバッグ ドクターバッグ ダッフルバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 49分に出品され03月28日 15時 49分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OAKLEY オークリー

2way ボストンバッグ

ドクターバッグ ダッフルバッグ



ファスナーで脱着式の

ボストンバッグ×ショルダーバッグ一体型の激レアモデルです。



■サイズ■

高さ 約 42 cm

(ダッフル•高さ30cm / ショルダー•マチ 12cm)

横幅 約 42 cm

マチ 約 32 cm



※平置き実寸。多少の誤差が生じる場合がございますがご了承ください。

※着画はお断りいたします。



■付属品■

ショルダーストラップ



■状態■

経年による使用感は若干ありますが、角スレや持ち手の劣化もない一品です。色あせやほつれ、ベタ付きなどもありません。

まだまだ末長くお使いいただけます。詳細は画像にてご確認ください。



■カラー■

グリーングレー



■素材■

ナイロン製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レア美品！オークリー

2way

ボストンバッグ

ドクターバッグ

ダッフルバッグ