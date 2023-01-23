『Bose QuietComfort Earbuds ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 02分に出品され04月01日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使わくなった為出品致します

傷汚れあります

動作未確認



- ブランド: BOSE

- モデル名: COMFORT EARBUDS

- 色: ホワイト

- 付属品: 箱 充電ケーブル 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし