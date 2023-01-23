『THE NORTH FACE アンタークティカパーカ M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 18時 36分に出品され04月09日 18時 36分に終了予定です。即決価格は21,840円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス アンタークティカパーカ ND92032 GORE-TEX



2021年にノースフェイス直営店にて購入した国内正規品です。

3度ほど着用してますが目立つ傷汚れなく状態の良い良品です。

ペット、喫煙者なし。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- サイズ: M

- 素材: GORE-TEX

- 特別版: EXPEDITION

- ファー: 取り外し可能

- デザイン: フード付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

アンタークティカパーカ

M