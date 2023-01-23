『STUDIOUS WRAPINKNOT ボレロ3WAYニットドレス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 05分に出品され03月12日 07時 05分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはSTUDIOUS WRAPINKNOT ボレロ3WAYニットドレスです。



2022年頃STUDIOUSにて購入致しました。



お店でもイチオシでマネキンが着ていたモデルで公式オンラインサイトでもずっとランキングに載っていた型です。人気すぎて2023年にも販売されていました。



流行りに乗って購入しましたがブルーが全くもって似合わなかったため出品いたします。



着用頻度は数回で毛羽立ちなどもなく綺麗な状態です。



良い出会いがあれば幸いです。



質問等ございましたら気軽に仰ってください。



気持ちの良い取引になりますよう精一杯努めます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ラッピンノット

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ STUDIOUS

WRAPINKNOT

ボレロ3WAYニットドレス