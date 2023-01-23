『SEIKO ネイビー クロノグラフ 時計【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 33分に出品され03月23日 18時 33分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO BRIGHT 電波ソーラー

8B63-0AL0



ブランド SEIKO

モデル ブライツ

フェイス直径 42mm

厚み 11mm

ラグ幅 約20mm

仕様 ステンレス

腕周り 約19.5mm+コマ1

全コマ有り

ムーブメント クォーツ電波ソーラー式

付属品なし



多少の薄い傷がありますが気にならない程度です。動作も問題ございません。神経質な方はご遠慮くださるようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

ネイビー

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時計