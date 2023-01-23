『Leja 配色パイピングプチハイネック花柄刺繍ラメレースロング丈ドレスワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 23時 31分に出品され03月08日 23時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEJA 配色パイピングプチハイネック花柄刺繍ラメレースロング丈ドレスワンピース



色味はベージュ、サイズはSです。

結婚式で一度着用しています。

目立った傷や汚れはないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Leja

配色パイピングプチハイネック花柄刺繍ラメレースロング丈ドレスワンピース