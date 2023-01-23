『血界戦線 スティーヴン ハイレゾ対応イヤホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 22分に出品され03月23日 09時 22分に終了予定です。即決価格は9,550円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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□取引について

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□商品について

メーカーコラボのハイレゾ対応イヤホン。

音質確認のために1度開封しましたが、その後箱に戻し暗所にて保管しておりました。

外箱の角に3〜4枚目画像のような凹みがあります。

素人保管である事は予めご了承ください。



即購入可



ONKYO

ハイレゾ対応イヤホン

定価:15000円

※外箱の傷みを考慮し値引きしてますが中身は新品同様です。



血界戦線&BEYOND

カナル型 有線

スティーブン・A・スターフェイズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用