『【新品未使用】 la totalite エコファーペプラムジレ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 08時 35分に出品され03月07日 08時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月届きましたが他の物も購入したため

こちらは綺麗なうちにお譲りしたいと思います。

タグあり。

エコファーとは思えないフワフワ感とかわいいお色

で素敵なベストだと思います。





こちらのお値段でご検討頂けましたら嬉しいです。

他サイトでも出品しております。(^^)



【2024AW】

LaTotalite



コーデの主役にピッタリのジレ。

ふんわりとした毛並みが美しいエコファーを採用し、サッと羽織るだけでコーデが華やぐ着映えアウターです。

休日のお出掛けにはデニムスタイルに合わせ、カジュアルに着こなして。

デートやパーティー等のお呼ばれシーンには、ワンピースと合わせて上品なスタイルに。

暗くなりがちな秋冬コーデもジレを羽織るだけで特別感を演出し、身に纏うだけで気分が上がるトレンドの一枚。

裾が広がるペプラムシルエットは、腰まわりのラインをカバーしつつ女性らしさを惹きたてます。



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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：厚手

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【スタッフ着用コメント】



身長:160cm/普段サイズ:S～M/着用サイズ:フリー

サイズ感：全体的に適度なゆとりあり。多少肉感のあるインナーも着込めるくらいの余裕があります。

素材感：毛足が長めのエコファー。ふんわりとした柔らかい肌触りです。

着心地：手に持つと多少の重みを感じますが、着用してみると重さは気になりませんでした。袖ぐりも程よい開きで、身体を動かしでも窮屈感なく、ラクに着られました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラトータリテ

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レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】 la

totalite

エコファーペプラムジレ