『IBANZE PD7 ベースオーバードライブ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 20時 33分に出品され04月03日 20時 33分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



最近音楽熱が冷めてきたこともあり、断捨離のため出品します。



重低音で気持ちよく歪みます。非常に癖になるサウンドです。ベーシストなら一度所有してみる価値はあると思います。



歪みも面白いですが、CLEANモードではプリアンプ的な使い方もできます。



スリキズ等ありますが、大きなへこみや欠はありません。内部かなりキレイです。

もちろん動作確認済み、一切ガリありません。

各ノブの格納機構も問題なく動作します。



PD7本体のみの出品です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 傷や汚れあり