『KAPTAIN SUNSHINE Traveller Easy Pants【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 55分に出品され03月31日 09時 55分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAPTAIN SUNSHINE(キャプテンサンシャイン)Traveller Easy Pants



SIZE L

約ウエスト108.5 股上45 股下80 わたり幅43 裾幅18 cm



綿85% リネン15%

ライトオンスのデニムパンツ



かなりの大きさのウエストを紐で縛ってフィットさせるワイドパンツ。

およそ100年前のヨーロピアン・アーカイブを参考に制作されております。



特殊な紡績方法を用い、ナチュラルネップを混ぜながらピュア・インディゴで染め上げ、ヨコ糸にはリネンもブレンドした9ozセルビッチデニム。

ローテンションで旧式織機にてゆっくりと織り上げている為味わい深い凹凸感も特徴です。洗い込むととても良い色合い雰囲気に育ちます。

リネンを使う事でサマーシーズンでも快適に使用できます。



ウエスト正面はV字の切り込みが入っており、紐で縛ると左右が重なり合いラップパンツのような面持ちとなります。



■状態

多少使用感はありますが、特に目立つ汚れ・ダメージはありません。

5回ほど着用しました。



即購入歓迎です。



あくまで素人個人間のお取引になりますので、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



確認はしておりますがUSED品の為汚れ等

見落としのある場合がございます。

USED品とご理解頂きご購入お願いします。



※NC.NRでお願い致します。

※簡易包装にて発送致します。

折りシワが付く可能性があります。ご理解の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ KAPTAIN

SUNSHINE

Traveller

Easy

Pants