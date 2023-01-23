『【即日発送】【レア商品】Salvatore Ferragamo ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 13分に出品され03月17日 17時 13分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameriの店舗で購入したものになり、1点ものでした。

購入してから一度も使用していないです。



フェラガモのショルダーバッグになります。

ヴィンテージ品ですが色がなかなかないもので状態も良いものになります。

ヴィンテージ品でを買ってから使用していないです

今は売っていないのでレアなものになると思います



○アイテム

Salvatore Ferragamo ショルダーバッグ 本革 ヴィンテージ



○サイズ

約ヨコ18cm

約タテ15cm

約マチ6.5cm

約ショルダー120cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



内側マジックテープポケット1



○状態

目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです

ファスナー、金具問題ありません。





素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【即日発送】【レア商品】Salvatore

Ferragamo

ショルダーバッグ