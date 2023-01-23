『on ランニングシューズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 55分に出品され03月25日 06時 55分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回履きました。

まだまだ綺麗な状態です。



・サイズ 25cm

・箱無し



中古品、簡易包装

ご理解の程よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: オン

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ランニングシューズ