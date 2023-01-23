『新品未使用タグあり★me issey Miyake スクエアプリーツバック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 19時 21分に出品され04月07日 19時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグあり未使用です。

手持ちの牛革に影響のない程度に折り曲げて発送します。

写真よりは明るめの、綺麗なエメラルドグリーン。



値下げ不可。値下げに関する問い合わせにはお答えしません。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミーバイイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用タグあり★me

issey

Miyake

スクエアプリーツバック