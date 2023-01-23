『32型 xiaomi チューナーレステレビ シャオミ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 21時 53分に出品され03月15日 21時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 搭載チューナー···チューナーレス



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新品未開封のこのまま発送します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 32～37インチ