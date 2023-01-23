『ルイヴィトン アンティグアブザスPM ショルダーバッグ M40042ユニセックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 18時 26分に出品され04月25日 18時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド名：LOUIS VUITTON ルイヴィトン

■商品名：アンティグアブザスPM

■型番：M40042

■サイズ：Ｗ約19cm、Ｈ約10cm、Ｄ約2cm

■製造番号：FL0085



■商品詳細

以前、正規店で購入した商品となります。一般的な中古品となりますので使用・長期保存による汚れ・スレやキズ等の使用感のある商品となります。内側は大きな汚れ等もなく比較的キレイな状態です、（※写真を参考にしてください）



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・他の場所でも販売も行っておりますので、途中で終了する可能性もございます、予めご了承ください 。

・購入後、24時間以内のご連絡、3日以内のお支払いお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

アンティグアブザスPM

ショルダーバッグ

M40042ユニセックス