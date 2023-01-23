『THE BLACK EYE PATCH OG DOLLAR BILL TEE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 41分に出品され03月11日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE BLACK EYE PATCH

OG DOLLAR BILL TEE

半袖Tシャツ



中古になりますが

使用感はほぼなく状態は良いと思います

画像にてご判断ください

ご理解ある方のご購入お願い致します



【サイズ】

表記 L

肩幅…50cm

袖丈…25cm

身幅…58cm

着丈…72cm

平置き採寸

多少の誤差はご容赦下さい

着丈は裏側を計測



【素材】

コットン…100%



【カラー】

ブラック



【付属品】

タグ

保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラックアイパッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

BLACK

EYE

PATCH

OG

DOLLAR



BILL

TEE