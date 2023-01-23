『Pixio PX27U Wave ホワイト スピーカー内蔵【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 44分に出品され03月05日 10時 44分に終了予定です。即決価格は27,030円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】 PX27U WAVEは、27インチのワイド画面に4K(3840×2160)の超高画質と発色の良いFast IPSパネルを搭載した、RPGなどのオープンワールド系ゲームにぴったりのゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と160Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。

[画面] 27インチ / Fast IPSパネル / 160Hz / 1ms(GTG) / 4K(3840×2160) / sRGB 121.76% / 非光沢

[端子] HDMI 2.1 ×2 / DisplayPort 1.4 ×2 / ヘッドホンジャック

[機能] AMD FreeSync Premium / G-SYNC compatible / HDR10 / Flicker Free / VESAマウント(75mm) / ブルーライトカット / Overdrive / Black Equalizer / スピーカー内蔵 (3W×2)

個人間取引のため返品・交換・修理を含め、保証は受けられません。



モニタータイプ···ゲーミングモニター 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピクシオ