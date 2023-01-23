『BENQ XL2546【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 13時 23分に出品され05月04日 13時 23分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年6月製造



動作確認済み。

液晶に傷や汚れが見当たりません。



付属品

外箱、アイシールド、スタンド、DPケーブル、電源ケーブル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし