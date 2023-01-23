『Sony WH-1000XM4 ワイヤレスヘッドホン【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 21時 56分に出品され03月11日 21時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長距離移動の際に使うために購入しましたが、最近機会が減ってきたので手放すことにしました！



多少の使用感はありますが、音質・外観は綺麗です。

念のため本体は消毒済みです。



外箱はございませんのでご了承ください。



【高音質】

SonyのWH-1000XM4は、業界最高水準のノイズキャンセリング機能を搭載しており、クリアで迫力のあるサウンドを提供します。



【快適な装着感】

柔らかいイヤーパッドと軽量デザインにより、長時間の使用でも快適です。音楽を楽しむのに最適な選択です。



【便利な付属品】

充電ケーブルや音声ケーブル、アダプターが付属しており、様々なシーンでの使用に対応しています。収納ケースも付いているため、持ち運びも便利です。



- ブランド: Sony

- モデル名: WH-1000XM4

- 付属品: 充電ケーブル、音声ケーブル、アダプター

- ケース: 収納ケース

- 色: ブラック

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー