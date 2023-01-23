『THE NORTH FACE ダウンベスト XL/105 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 23時 31分に出品され03月10日 23時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧いただき誠にありがとうございます。



THE NORTH FACE NUPTSE ECOLOFT VEST

（ザ ノースフェイス ヌプシ エコロフトベスト）のご紹介です。



こちらで新品で購入致しましたが、着る機会がなくなった為出品させていただきました。タグはございません。

軽量素材を適用したヌプシベストで詰め物は100％リサイクルポリエステル素材の使用で軽量性と保温性が高い仕様になっております。

数回の着用で美品ではございますがあくまでも人に渡った中古品ということをご了承下さいませ。画像でご判断下さいませ。



申し訳ありませんがお値下げは不可とさせて頂きます。コメントをいただきましても対応致しかねます。予め御了承下さい。よろしくお願い致します。



■【季節感】秋 冬 春

■【カラー】ブラック

■【カテゴリー】メンズ/レディース

■【サイズ】105 XL（着丈72cm//胸囲127cm/肩幅46.6cm）

■【素材】表地ナイロン100%、裏地ナイロン100%、ポリエステル100%



即ご購入OKです。

その際、コンパクトに折りたたんで梱包しますことをご了承くださいませ。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

NORTH

FACE

ダウンベスト

XL/105

黒