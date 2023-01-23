『LARDINI ADVANCE 高級カシミア100% テーラードジャケット 干場【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 01時 12分に出品され05月05日 01時 12分に終了予定です。即決価格は77,220円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LARDINI / ラルディーニ





名だたるメゾンブランドの製品を手掛け、今やクラシコイタリア界を牽引するブランドとなったLARDINIの 23AW 新作モデル「6000AQ」/ADVANCE（アドヴァンス）を採用したカシミア仕立てのジャケットです。



LARDINIの美学が詰まったモダンなシルエットをベースに、日本人の体型に合うよう前振りの袖付けに改良されており、肩まわりの運動性が向上。さらに肩から上胸にかけて薄手の芯地を入れることで構築性を持たせる作りや、ラペル、フロント、ポケットにAMFステッチを施すなど、軽くてソフトな着心地でありながらも端正な顔つきが正統派のジャケットです。



薄手の芯地によって構築された端正なショルダーライン、スマートに見える狭めの前身頃、ハマリの良い小さめのカマ、きれいなカーブを描くウエストライン、ラペルから裾へかけての流れるようなカッティング、長すぎず短すぎずの絶妙な着丈バランスなど、LARDINIならではな現代的なパターンニングが抜群に美しいプロポーションを生み出すシルエットです。



素材には最高品質、オールシーズン対応のカシミアを贅沢に使用したオールマイティーなネイビーカラー。高い汎用性とラグジュアリーさを兼ね備えたジャケットです。





▶定価：￥330,000-ほど





▶color：NAVY





▶size：46

着丈71.5

身幅49.5

肩幅42

袖丈61.5 cm

（※素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい）





▶material

表地：カシミア100％

裏地：レーヨン52％、キュプラ48％





▶付属品：ラペルピン、純正ハンガー





▶国内正規品：豊田貿易内タグ





＜made in italy＞





都内セレクトショップにて購入、新品未使用です。

（当方、非喫煙・ペット飼っておりません）







発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上少し遅れる場合がございます。あくまで個人保管、個人出品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。



下記ブランド等も出品しています。



■outer

Moorer

MONCLER

MARNI

CELINE

HERNO

Cinquanta

VALSTAR

EMMETI



■jacket

TAGLIATORE

STILE LATINO

De Petrillo

Circolo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LARDINI

ADVANCE

高級カシミア100%

テーラードジャケット

干場