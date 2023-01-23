『EIZO 23.8 インチFlexScan EV2480-ZWT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 23時 14分に出品され03月30日 23時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入：2023年9月

半年ほど使用していました。



ブランド EIZO

画面サイズ 23.8 インチ

解像度 FHD 1080p

縦横比 16:9

画面表面の説明 非光沢

応答時間 5 Milliseconds

23.8型フルHD（1920×1080）IPSパネル搭載、USB Type-C対応、USB Type-CケーブルとHDMI ケーブルが付属

USB Type-Cで最大70W給電可能！ノートPCへの電源アダプタ接続の手間不要

4ポートのUSBハブ搭載、キーボードやマウスなど周辺機器を同時接続可能

フレームレスデザイン、省スペース設計でコンパクトなデスクにも設置が容易

USB Type-C、DisplayPort、HDMI映像入力端子を搭載、あらゆるPCと接続可能



モニタータイプ···PCモニター

サイズ···22～23.9インチ

表面処理···ノングレア(非光沢)

解像度···フルHD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイゾー