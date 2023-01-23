『美品マチャット ダウン 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 12分に出品され03月19日 14時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

マチャット ダウンコート ブラックです。



袖を取り外せてベストとしても着られます。

これからの時期にピッタリです。



1度短時間着用しました。

売れなければ自分で着ようかなと思います。



used になりますので、ご理解していただける方宜しくお願いします。





カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ミドル



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マチャット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品マチャット ダウン 黒