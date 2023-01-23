『カスタムカルチャー ダークグリーン レザー フード付きジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 07時 38分に出品され04月08日 07時 38分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カスタムカルチャーのレザージャケットです。

上質な革と、こだわりのジップが特徴でとってもかっこいいです！





サイズ

身幅48cm

着丈60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カスタムカルチャー ダークグリーン

レザー

フード付きジャケット